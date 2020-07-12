شكرا لقرائتكم خبر عن هند صبرى: حين تكون أفكارك سعيدة سوف تشرق من وجهك أشعة الشمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن النجمة هند صبرى أصبحت أكثر تفاعلا مع جمهورها ومتابعيها على مواقع التواصل الاجتماعى، وتحديدا "إنستجرام"، حيث نشرت اليوم صورة وهى تقف تحت أشعة الشمس، ومغمضة العينين، وعلقت عليها، "حين تكون أفكارك سعيدة سوف تشرق من وجهك اشعة الشمس.. وتكون دائماً جميل".



هند صبرى

وكانت هند صبرى قد شاركت متابعيها بصورة جديدة لها عبر حسابها بموقع "إنستجرام" قبل أيام قليلة، موجهة نصيحة لكل النساء، قائلة: "المرأة قوية؛ لا لأنها لا تخاف ولكن لأنها تستمر بقوة بالرغم من الخوف".

وكانت النجمة التونسية هند صبري أبدت رأيها على قضايا التحرش، بعد إثارة الرأي العام المصري لقضية تحرش طالب بأكثر من 50 فتاة لابتزازهن من أجل اغتصابهم.