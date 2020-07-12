شكرا لقرائتكم خبر عن فضل شاكر يطرح "وحشتونى" بتوزيع جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق الفنان فضل شاكر أغنيته الجديدة التي حملت اسم "وحشتوني" بأسلوب جديد، عبر قناته الخاصة بموقع الفيديوهات يوتيوب، وحرص من خلاله أن يبرز أعلام الدول العربية، بالإضافة إلى إبراز المعالم في تلك الدول، كما تضمن الفيديو ظهوره على أحد المسارح العربية، في رسالة منه إلى جمهوره ومدى الشوق لهم.

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وحرص الفنان فضل شاكر على إعادة توزيع العمل موسيقيا من جديد، وشارك به نخبة من أهم العازفين في الوطن العربي، علما بأن "وحشتوني" من كلمات قوس ومن ألحان سهم وتوزيع خالد عز، وهي باللهجة الخليجية، ومن إنتاج الفنان فضل شاكر.

وحقق النجم فضل شاكر من خلال أغنية "غيب" 5 ملايين مشاهدة على موقع يوتيوب فى أسبوعين من ألحان وليد سعد وكلمات محمد رفاعى وتوزيع أحمد إبراهيم، وحازت على إعجاب محبى فضل فى مصر والوطن العربى.

أغنية "غيب" التعاون السابع بين فضل شاكر، والشاعر محمد رفاعى، الذى قدمها بشكل مختلف جذب انتباه جمهور فضل الذى ينتظر أغانيه بفارغ الصبر، وبكلمات الأغنية البسيطة كعادة رفاعى فى أعماله استطاع توصيل رسالة الأغنية التى محتواها رومانسية وحب، حيث تعاونا قبل ذلك فى عدد من الأغانى، منها: "أول ما بشوفك" و"جوايا" و"فاكرنى نسيتك" و"لما بتوحشينى" و"حبيتك" و"مع السلامة".