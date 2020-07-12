شكرا لقرائتكم خبر عن بطلات "حكايات بنات 5" يصورون مشاهد حفل فى فندق بـ6 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتواجد حالياً بطلات مسلسل "حكايات بنات" الجزء الخامس فى أحد فنادق مدينة 6 أكتوبر لتصوير عدة مشاهد، وهى عبارة عن حفل خطوبة داخل الفندق، والتى تجمع بين كل من ميرنا نور، هاجر أحمد، هند عبد الحليم، ومن المقرر أن يستمر التصوير لمدة 48 ساعة.

وقد تم عرض الجزء الرابع من المسلسل على قناة أون خارج الموسم الرمضانى، وأشاد به الجمهور على مواقع التواصل الإجتماعى، ويرصد المسلسل حكايات الحب فى حياة الفتيات وكيفية التعامل مع الرجال، ويذكر أن أبطال مسلسل حكايات بنات الجزء الرابع هم ميرنا نور الدين، هند عبد الحليم، هاجر أحمد، أسماء جلال، أحمد كراره، حازم إيهاب، خالد منصور، ليلى حسين، محمد إبراهيم، وتأليف ماريان هانى، ونهال سماحه، وإشراف على الكتابة الناقد أحمد شوقى، ومن إخراج مصطفى أبو سيف .

يذكر أن الجزء الأول من مسلسل حكايات بنات عرض فى عام 2012، ولاقى نجاحا جماهريا كبيرا، وكان من بطولة كلا من حوريه فرغلى، دينا الشربينى، صبا مبارك ،ريهام أيمن ، كريم فهمى ، رجاء الجداوى، مها أبو عوف، عمرو صالح، وتأليف باهر دويدار، وإخراج حسين شوكت، والجزء الثانى والثالث قد عرضا عام 2017 مع بعض التغييرات فى البطلات حيث شارك فيه كلا من دينا الشربينى، صبا مبارك، إنجى المقدم، ندا موسى، أحمد العوضى، أجمد جمال سعيد وعمرو صالح ومن إخراج مصطفى أبو سيف.