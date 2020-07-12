باسم مغنية يستعين بزياد برجي لمغازلة زوجته

في ديسمبر 2012، شهدت الساحة الفنية على حفل زفاف الممثل باسم مغنية من اخصائية التغذية شيرين منسى، ومنذ ذلك الوقت وحتى كتابة هذه السطور لا يترك الثنائي فرصة ويوجه كل واحد الى آخر رسائل مليئة بالحب والدعم والتشجيع الى بعضهما.

قبل ساعات، قام باسم مغنية بنشر صورة لزوجته شيرين منسى، وكتب مغازلاً إياها مستعيناً بأغنية للفنان زياد برجي: “أنا وإياك أنا وإياك على الحلوة وعلى المرّة”.

وكان “مغنية” قد تصدر العناوين في الساعات الماضية بعدما ردًا على التقرير الذي أعدته الاعلامية ديما صادق حول “موجة الهجرة الآن في لبنان”، حيث ظهر فيه عدة وجوه من مختلف المجالات يتحدثون عن تركهم لبنان والهجرة الى السويد او كندا او اليونان أو الامارات. كما كان لافتاً ظهور الممثلة عايدة صببرا والصحفي والمسرحي زكي محفوض في الفيديو وتحدثهما عن تركهما لبنان الى كندا.

إلا ان الممثل باسم مغنية كان له رأيًا مختلفًا عن الذي ورد في الفيديو حيث أطل بمقطع صغير داعياً الجميع الى عدم الهجرة وترك بلدهم للسارقين. باسم مغية يرد على موجة الهجرة من لبنان: لن أترك البلد الى الذين سرقوه