شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. أحمد التهامى قبل خروجه من "زنزانة 7" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى الفنان أحمد التهامى من تصوير دوره بالفيلم "زنزانة 7"، حيث نشر صورة له من داخل كواليس التصوير عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، ومن المقرر عرض الفيلم بعيد الأضحى المبارك المقبل.

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ويقدم التهامى شخصية تدعى "مطحنة" ويرجع اسمه إلى شخصيته التى لا تتهاون فى جلب وأخذ حقه بأى طريقة ممكنة سواء مشروعة أو غير مشروعة، وتجعله أزمات الحياة مجرما خطيرا، مما يؤدى ذلك إلى دخوله أشهر زنزانة لمسجلى الخطر وهى "زنزانه 7".

جدير بالذكر أن فيلم "زنزانة 7" يتضمن نخبة من النجوم وهم أحمد زاهر، نضال الشافعى، أحمد التهامى، مدحت تيخا، عبير صبرى، مايا نصرى، إيهاب فهمى، منه فضالى، مصطفى هريدى، أيمن كشك، أشرف عبد العزيز، إيمى إسلام وآخرين، سيناريو وحوار حسام موسى وإخراج إبرام نشأت.