شكرا لقرائتكم خبر عن ختام مثير للجدل بمهرجان Taipei السينمائي في تايوان.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثار حفل ختام مهرجان Taipei السينمائي في تايوان الجدل، وذلك بسبب عدم الالتزام بالتباعد الاجتماعي بين النجوم، وانتقد موقع news18، حفل الختام مؤكدًا أن المهرجان مهرجان كبير والمثير للجدل في حفل الختام هو عدم إلتزام النجوم بقواعد التباعد الاجتماعي وعدم الالتزام بمعاير السلامة من فيروس كورونا.

وذكر الموقع أن النجوم اصطفوا لالتقاط الصور بدون تباعد اجتماعي، ولم يرتد المشاركون كمامات حتى داخل قاعة تشونجشان التاريخية وذلك رغم وجود الكثير من الحالات المصابة بفيروس كورونا داخل البلاد.

يذكر أن فيلم الرعب «الاعتقال»، الذي يحكي فترة فرض الأحكام العرفية في تايوان في الستينيات كان أكبر فائز في المهرجان السينمائي، حيث حصل على 6 جوائز بما في ذلك الجائزة الكبرى وأفضل ممثلة لجينجل وانج البالغة من العمر 22 عاماً.

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه العديد من المهرجانات الامتثال للتدابير التي يتطلبها الوباء وأهمها التباعد الاجتماعي ومنها مهرجان فينسيا والذي يشمل برنامج هذا العام الأقسام التنافسيةVenezia 77 و Orizzonti، جنبًا إلى جنب مع قسم Out of Competition المعتاد، بالإضافة إلى Biennale College Cinema.

لكن النسخة الـ 77 من مهرجان البندقية لن يكون بها قسم Sconfini "بهدف ضمان أكبر عدد ممكن من المقاعد للعروض المتكررة للأفلام في الأقسام الرئيسية، ويتضمن برنامجSconfini عادةً الأفلام الفنية والأعمال التجريبية والمسلسلات التلفزيونية وإنتاج الوسائط المتعددة.

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