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شكرا لقرائتكم خبر عن داليا مصطفى لـ شريف سلامة في عيد ميلاده: "بحبك" والان مع تفاصيل الخبر
يذكر أن الفنانة داليا مصطفى بدأت في تصوير فيلمها الجديد "ما قبل الأربعين" في أول بطولة مطلقة لها في السينما، بعد غياب سنوات وهو من تأليف أحمد عثمان، وإخراج معتز حسام، وتم التعاقد بشكل رسمى مع كل من الفنان إيهاب فهمى، بسمة، معتز هشام، محمد على رزق، بالاضافة إلى عدد من ضيوف الشرف.
وكان آخر أعمال الفنانة داليا مصطفى، مسلسل "حواديت الشانزليزيه"، الذى عرض خلال الفترة الماضية، وشارك فى بطولته كوكبة من النجوم ومنهم الفنان إياد نصار، وإنجي المقدم، ومي سليم، وفريدة سيف النصر، وإدوارد، وحمدي الوزير، وقصة أيمن سليم، سيناريو وحوار، أيمن سليم ونهي سعيد، وإخراج مرقس عادل، وإنتاج شركة سينرجى.
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