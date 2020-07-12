شكرا لقرائتكم خبر عن جينيفر جارنر تشرب القهوة مع أبنائها فى شوارع ماليبو.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خطفت جينيفر جارنر الأنظار أثناء مرورها مع أبنائها في شوارع مدينة ماليبو، حيث بدا عليها الاستمتاع بوقتها بصحبة اثنين من أبنائها هي وطليقها بن أفليك، حيث ظهرت بإطلالة كاجوال وهي ترتدي الكمامة، وهي تشرب القهوة.



جارنر

على جانب آخر يبدو أن بن أفليك استطاع أن يقنع جارنر بأن يوطد علاقة أبنائها بصديقته الجديدة آنا دي أرماس، حيث سبق وأكد موقع الديلي ميل رفض النجمة جنيفر جارنر محاولات زوجها السابق بن أفليك من أجل إقناعها بالسماح لأبنائه رؤية صديقته الجديدة من أجل معرفة كل تطورات حياته ومشاركته إياها، حيث رفضت الفكرة كلياً، خاصة أن من حقها الموافقة أو الرفض، ورغم محاولاتها الدائمة في التشارك مع أفليك تربية أبنائها وإطلاعه كل الأمور الخاصة بالأبناء رغم الانفصال إلا أنها رفضت تلك النقطة بشكل نهائي لكن يبدو أن الوضع تغير الآن.



جينيفر جارنر

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من جانب آخر، آخر أعمال أفيلك فيلم The Way Back، من إنتاج شركة Warner Bros، من بطولة جانينا جافانكار، ميكايلا واتكينز، ماثيو جلاف، هايز ماك آرثر، إنكا كيتون، دافنشى، تود ستاشويك، راشيل كاربانى، مارلين فورتى، ملفين جريج، جلين تورمان، ت.ك. كارتر، جيريمى راتشفورد.



جينيفر جارنر

ويدور فيلم The Way Back فى المدرسة الثانوية، حيث كان يلعب جاك كانينجهام كرة السلة، ولكنه بدلا من ان يكمل طريقه فى ممارسة الرياضة، اختار الابتعاد عن الساحة، ولكن بعد عدة سنوات، يحصل على فرصة لاستعادة حياته.