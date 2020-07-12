شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى يستمع لأغنيته "بتغيب" بصوت عمر كمال: الله يا عمور فنان حقيقي.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر النجم تامر حسني، في مقطع فيديو شاركه عبر حسابه الشخصي بموقع الصور إنستجرام، وهو يستمع لأغنيته الشهيرة "بتغيب" بصوت المطرب الشعبي عمر كمال. وحرص تامر حسنى على الإشادة بصوت المطرب الشعبي قائلاً: "الله يا عمور يا فنان يا حقيقي"، بعد أن نجح الثاني بأداء الأغنية بشكل جيد.





ومن جانبه حرص المطرب الشعبي عمر كمال، على اعادة نشر الفيديو الخاص بتامر حسني اثناء استماعه له، عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام، وكتب قائلاً "بدال عجب تامر بكرة هنزلها كاملة".

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وعلى جانب آخر، يتعاون النجم تامر حسنى فى ألبومه الغنائى الجديد المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة، مع عدد كبير من الشعراء والملحنين، حيث يتعاون مع الشاعر رمضان محمد، فى أغنية بعنوان "أنت لوحدك"، ألحان محمد جمال، وتوزيع إلهامى دهيمة.

من ناحية أخرى استأنف فريق عمل فيلم "مش أنا" بطولة تامر حسنى تصوير المشاهد المتبقية خلال الأيام الماضية فى عدد من مناطق القاهرة، والذى يشارك فى بطولته كل من حلا شيحة وماجد الكدوانى وسوسن بدر ومن إخراج سارة وفيق.

وكان العمل توقف بسبب انشغال عدد من أبطاله بأعمال موسم رمضان الماضى وانتشار فيروس كورونا، ويُعد فيلم "مش أنا" أول فيلم سينمائى مصرى يتم تصوير أحداثه بين مصر والسعودية، ويبدو أن العمل تحتوى بعض خطوطه السينمائية على أحداث بالسعودية، خاصة أن النجم السعودى فايز المالكى يشارك فى أحداثه بظهور خاص مع النجم تامر حسنى.

يذكر أن آخر أعمال النجم تامر حسنى حاليا فيلم "الفلوس"، والذى حقق إيرادات مرتفعة بمصر ودول الخليج فى ظل موسم سينمائى ضعيف وهو الكريسماس، حيث انطلق الفيلم فى دور العرض المصرية والعربية يوم 25 من ديسمبر الماضى، وهو قصة تامر حسنى، وسيناريو وحوار محمد عبد المعطى، إخراج سعيد الماروق، ويشارك فى بطولته إلى جانب تامر حسنى كل من زينة، خالد الصاوى، محمد سلام، عائشة بن أحمد، بالإضافة إلى عدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف، مثل أحمد السقا ومى عز الدين.