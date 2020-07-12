شكرا لقرائتكم خبر عن عدوية شعبان عبد الرحيم ينتهى من تسجيل أغنية "أثيوبيا عاوزة إيه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى المطرب عدوية شعبان عبد الرحيم من تسجيل أغنية جديدة تحمل اسم "إثيوبيا عايزة إيه"، وهى من كلمات إسلام خليل، وذلك بمناسبة الخلافات بين مصر وأثيوبيا على سد النهضة.

واختص عدوية ”الخليج 365” بكلماتها التى تقول "أثيوبيا عايزة إيه بصراحة كدة ماتقول لحد دلوقتى مصر ببتتعامل بالأصول، مصر دولة سلام مصر مش عاوز غير الصراحة في الكلام ونحب لبعض الخير، هو احنا لو عطشنا هاتستفيدوا إيه، عاوزة إيه أثيوبيا بتعاند مصر ليه، قاعدين بتزهقونا لكن احنا مش انمل، حقنا مش اينقص في النيل ولا ايقل، شهدنا عليكم العالم وحقنا اثبتناه، علشان محدش يزعل ولا حد يقول الآه، اعملو تنمية واتهنوا سد النهضة افرحوا بيه، حقنا بس ابعدوا عنه مش انفرط فيه" .

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وكان عدوية شعبان عبد الرحيم قد طرح مؤخرا أغنية بعنوان "فيروس كورونا" من كلماته، وألحان سيد شعبان عبد الرحيم، وتوزيع أشرف البرنس، كنوع من التوعية للجمهور المصرى بالحذر من تفشى هذا الفيروس.

كما طرح ابن "شعبولا" منذ فترة أغنيه بعنوان "غابت شمس عمرى" من ألحان شقيقه سيد شعبان عبد الرحيم، وتوزيع إسلام شيبسى وكلمات الشاعر سامح الكومى، كما انتهى عدوية من تجهيز أغنية سينجل جديدة بعنوان "يا زمن أحكى الحكاية" من كلمات الشاعر صلاح مندى، وألحان سيد شعبان عبد الرحيم، وتوزيع الموسيقى ميدو مزيكا، ومن المقرر أن يتم تصويرها على طريقة الفيديو كليب خلال الفترة المقبلة.

عدوية هو ابن المطرب الشعبى الراحل شعبان عبد الرحيم الذى توفى العام الماضي بعد صراع المرض، حيث قدم العديد من الأغانى الشعبية الشهيرة منها "مواطن ومخبر وحرامى" و"بكره اسرائيل"، و"هبطل سجاير" و"يا عم عربى" و"أمريكا يا أمريكا".