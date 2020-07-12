شكرا لقرائتكم خبر عن آيشواريا راى وابنتها يخضعان للحجر الصحى بالمنزل بعد إصابتهما بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تخضع نجمة بوليوود آيشواريا راى باتشان، وابنتها ارادهيا باتشان، للحجر الصحى بالمنزل بعد إصابتهما بفيروس كورونا، ولم يتم نقلهما للمستشفى كما نقل زوجها أبهيشيك باتشان ووالده أسطورة الهند أميتاب باتشان للمستشفى بعد إصابتهما أيضا بفيروس كورونا.

ونشر أبهيشك باتشان تدوينة عبر حسابه الشخصى بموقع "تويتر"، قال خلاله: "آيشواريا اختبرت كوفيد 19 وظهرت النتيجة إيجابية، ولكنهما سيخضعان لحجر صحى في المنزل، أما باقى الأسرة وبما فيهم والدتى نتيجة تحليلها سلبى، شكرا لكم جميعا على أمنياتكم وصلواتكم لنا".





وكان النجم العالمى أبهيشيك باتشان أعلن إصابته بفيروس كورونا، بعد إعلان والده أسطورة الهند النجم العالمى أميتاب باتشان إصابته بفيروس كورونا عبر حسابه الشخصى على موقع "تويتر"، حيث كتب خلال تدوينة له: "في وقت سابق من اليوم، أصبت أنا ووالدي بإيجابية للإصابة بـ COVID 19 لقد أبلغنا جميع السلطات المطلوبة ويتم اختبار عائلتنا وموظفينا، أطلب من الجميع أن يبقى هادئًا وليس الذعر. شكرًا لك".

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وكان أسطورة الفن الهندية أميتاب باتشان قد أعلن إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ونقله لأحد المستشفيات لتلقى الرعاية الطبية والخضوع للعزل الصحي.

وكتب النجم الهندي، صاحب الـ77 عامًا، بوست عبر حسابه الشخصي بموقع فيس بوك، ليعلن إصابته بالفيروس المتفشي في جميع أنحاء العالم، وقال: "أظهرت نتائج اختبار كوفيد اليوم، إيجابية التحليل، انتقلت إلى المستشفى، وخضع أفراد الأسرة وجميع المخالطين لاختبارات، وفى انتظار النتائج، كل من كان على مقربة منى خلال الـ 10 أيام الماضية يرجى أن يخضع للاختبار".

ويعيش أميتاب باتشان في مومباي، التي كانت واحدة من أكثر المدن تضررًا من أمراض الجهاز التنفسي القاتلة في الهند، مسجلة 91.745 حالة و5224 حالة وفاة حتى الآن، في المرتبة الثانية بعد دلهي.

الممثل الأسطوري في وحدة عزل الجهاز التنفسي في مستشفى Nanavati في مومباي. وقال الأطباء لـ موقع NDTV إنه يستجيب بشكل جيد للعلاج.