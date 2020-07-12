شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا يوسف: حملة افضحى متحرش بدأت تجيب نتائج والناس تحس بغلطها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الفنانة رانيا يوسف إن حملة "افضحي متحرش" بدأت تظهر نتائجها خاصة أن الناس شعرت بأنها تفعل شيئا خطأ فى حق الآخرين، حيث نشرت محادثة من أحد المتابعين يعتذر لها عما صدر منه، معلقة: "احنا بنقبل الاعتذار".

وغردت الفنانة رانيا يوسف عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلة: "مش عيب إن الواحد يغلط ويعتذر، واحنا بنقبل الاعتذار، والحمد لله إن الحملة بدأت تجيب نتائجها والناس تحس إنها بتغلط في حق ناس آخرين وبتاخذ حق مش من حقها.. حملة افضحي متحرش.. ماتخفيش".

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من ناحية أخرى، قالت الفنانة رانيا يوسف إنها قررت أن تفضح المتحرشين الذي يدخلون على صفحتها على إنستجرام ورسائل تحمل الكثير من الإهانة والتحرش، مشيرة إلى أنها أصيبت بحالة ذهول من الأخلاق التى وجدتها منذ أن قامت بفتح صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، مؤكدة أنها وجدت أن نسب التحرش ارتفعت بالسيدات والرجال أيضا وحتى الأطفال، لذلك لا يمكن القول إن زيّ السيدات هو السبب فى التحرش.

وأضاف رانيا يوسف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية" الذى يذاع على قناة mbc مصر: "أنا ناوية أنزل كل يوم 5 متحرشين على السوشيال ميديا، بصورهم وأسمائهم عشان الناس تعرفهم وتتجنبهم، ومش بس رجالة لا في ناس بتبعت تقولي إنهم اتعرضوا للتحرش وحتى في رجالة بتدخل تقولي إنهم اتعرضوا للتحرش، وأنا بجمع داتا كويسة جدا عشان لما أروح النيابة، وبطالب البنات متسمحش أن مخلوق يتحرش بيها".

وقالت: "الناس اللي بتقول لبس الستات طب الناس اللي بتتحرش بالرجالة والأطفال، وعلى فكرة في رسايل تهديد جاتلي عشان نشرت صور المتحرشين، هو ليه الست مش من حقها تعمل أكونت على السوشيال ميديا وتعمل اللي بيعمله الرجالة".

وأضافت: "لو نفتكر فتاة العتبة بنت واقفة مع أمها على المحطة، مسمعناش إن الراجل أتعاقب، وتفاقم الأمر بعد 25 سنة وبدأ يحصل تحرش بالأطفال والرجالة والمجبات والمنقبات".