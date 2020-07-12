شكرا لقرائتكم خبر عن إليسا تزيل الستار عن بوستر ألبومها الجديد بصورة من الظهر وشعر قصير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت النجمة اللبنانية إليسا عن البوستر الرسمي الأول لألبومها الجديد، عبر حسابها الشخصي بموقع الصور إنستجرام، والتي ظهرت فيه وهي تنظر للمرآة في غياب لوجها من الصورة.

وكتبت النجمة اللبنانية على البوستر الذي نشرته منذ قليل "قريباً"، فى إشارة إلى اقتراب إصدار ألبومها الجديد، بعد أن شهد الكثير من التأجيلات بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

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كما تستعد إليسا لطرح أغنية من ألبومها الجديد، من كلمات أمير طعيمة، وألحان رامى جمال، وتوزيع الموسيقى كريم عبد الوهاب، ولَم يكشف عن اسمها حتى تكون مفاجأه للجمهور، لكن تحمل طابعا دراميا باللهجة المصرية.

وقالت إليسا، فى وقت سابق، إن ألبومها الجديد سيحتوى على 4 أغنيات باللهجة اللبنانية والباقى باللهجة المصرية، كما أن الألبوم سيتضمن أغنية ستكون بمثابة سيرة ذاتية عن حياتها كما حدث فى ألبومها الأخير "إلى كل اللى بيحبونى"، مشيرة إلى أنها تتعاون مع عدد من الشعراء والملحنين الكبار أمثال، عادل حقى، محمد رحيم، نادر عبد الله، بهاء الدين، محمد يحيى، امير طعيمة، وليد سعد.

يذكر أن إليسا طرحت مؤخراً أغنية "قهوة الماضي" وهى من كلمات سهام الشعشاع، وألحان محمد رحيم وتوزيع كميل خورى، وكانت آخر أغانى إليسا أغنية "هنغني كمان وكمان" التى طرحتها مؤخراً وهى من إخراج إيلي رزق الله ومن كلمات شادي نور وألحان محمد يحيى.