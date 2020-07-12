شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أفلام تحجز أماكنها مبكرا فى ماراثون موسم عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الفترة الأخيرة حالة من الكساد السينمائى منذ انتشار فيروس كورونا والذى بسببه اتخذت الحكومة المصرية مجموعة من القرارات للوقاية من انتشار الفيروس وكان من ضمنها اغلاق دور العرض السينمائية، وكان على اثر هذا القرار الغاء موسم عيد الفطر الماضى الذى يعد من أهم المواسم السينمائية التى يعتمد عليها صناع السينما فى طرح أفلامهم.

وبدأت الحياة السينمائية تعود تدريجيا فى الأسبوعين الماضيين بعد قرار اعادة تشغيل دور العرض بنسبة 25 %، ولكن هذه النسبة لم تكن جاذبة للمنتجين فى طرح أفلام جديدة لهم بدور العرض التى اعتمدت على اعادة عرض أفلام اجازة منتصف العام الدراسى الماضى، إلا أن هناك توقعات بزيادة نسبة تشغيل دور العرض إلى 50% خلال الفترة المقبلة وهو ما جعل هناك حالة من التفاؤل لصناع السينما.

وشهدت الأيام القليلة الماضية تشجعا من المنتجين فى طرح أفلامهم خلال الفترة المقبلة وتحديداً فى موسم عيد الأضحى خاضة مع وجود أفلام متوسطة التكلفة جاهزة للعرض ويأتى على رأسها فيلم "زنزانة 7" الذى ينتهى تصويره اليوم الأحد، حجز مكانه فى الموسم وهو بطولة أحمد زاهر، ونضال الشافعي، وعبير صبرى، ومايا نصرى، ومنة فضالى، وأحمد التهامي، وإيهاب فهمي، ومدحت تيخه، وايمي اسلام، ومصطفى هريدي، وتأليف حسام موسى، واخراج ابرام نشأت.



زنزانة 7

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الفيلم الثانى الذى حجز مكانه أيضاً هو "ورقة جمعية" من بطولة لوسي وميدو عادل وسهر الصايغ وسامي فهمي ومحمود فارس وإبراهيم السمان وأحمد صيام وسامي مغاوري، ومن تأليف محمد جمال طه، والذى عرض للمرة الأولى فى الدورة الماضية من مهرجان الاسكندرية السينمائى لدور البحر المتوسط وتحديداً فى مسابقة نور الشريف.



فيلم ورقة جمعية

أيضاً المنتج أحمد السبكى يتجه لطرح فيلم "صاحب المقام" فى موسم عيد الأضحى ولكنه لم يعلن القرار بشكل نهائى حتى الآن وهو بطولة يسرا ، آسر ياسين، أمينة خليل، بيومى فؤاد، وضيوف الشرف ريهام عبد الغفور، ومحمود عبد المغنى وانجى المقدم تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج ماندو العدل.



فيلم صاحب المقام

وخلال الأيام القليلة المقبلة ستكون الرؤية أكثر وضوحاً خاصة بعدما يتم الاعلان عن كافة الأفلام المقرر طرحها فى موسم عيد الأضحى بعدما تجحز أماكنها فى دور العرض.