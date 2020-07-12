هكذا هنأت داليا مصطفى زوجها شريف سلامة بعيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب_هاني صابر :
حرصت الفنانة داليا مصطفى، على تهنئة زوجها شريف سلامة بعيد ميلاده الـ٤١.
ونشرت داليا، فيديو يجمعها مع زوجها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "كل سنة وأنت طيب وبخير.. وعقبال ١٠٠ سنة.. بحبك".
ويحتفل الفنان شريف سلامة، اليوم بعيد ميلاده الـ٤١، إذ أنه من مواليد ١٢ يوليو ١٩٧٩.
يذكر أن، شريف سلامة، يشارك في مسلسل "أسود فاتح " الذي خرج من المشاركة في دراما رمضان الماضي، وهو بطولة هيفاء وهبي، وروجينا، وأحمد فهمي، وعدد من الفنانين.
فيما بدأت الفنانة داليا مصطفى، مؤخرا تصوير مشاهدها الأولى في فيلمها الجديد "ما قبل الأربعين" الذي تعود من خلاله إلى السينما.
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