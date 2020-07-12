لهذا السبب.. راغب علامة يوجه الشكر لـ Mbc

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب _ هاني صابر : حرص الفنان اللبناني راغب علامة، على توجيه الشكر لمجموعة mbc، مؤكدا أنه يعتز بعلاقته الناجحة معها. وكتب علامة، عبر حسابه على تويتر: "أنا سعيد جداً إني عم بدخل إلى قلوب وبيوت جمهوري الحبيب عبر إذاعة ‎MoodFm من بوابة بيتي التاني مجموعة الـ MBC اللي بعتزّ بعلاقتي الناجحة معها". وأضاف: "كل الحبّ والاحترام لجميع الحبايب بهذه المجموعة الرائدة، اللي بتحترم الفنانين وذوق مشاهديها ومستمعيها". يذكر أن آخر أعمال الفنان راغب علامة، كانت أغنية "أنتو أملنا" للتوعية ضد فيروس كورونا، والأغنية من كلمات الشاعر نزار فرنسيس، وألحان جان مارى رياش، وإخراج سامى صعب.

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