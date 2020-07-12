"نضارة شمس وطرحة".. مديحة حمدي تكشف لـ"الخليج 365" تبرعاتها لمتحف الفن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

عبرت الفنانة الكبيرة مديحة حمدي عن سعادتها بفكرة تأسيس متحف يضم مقتنيات نجوم الفن، يقوم عليه الفنان ياسر صادق، رئيس المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية.

وقالت مديحة في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "فكرة حلوة، وأجمل شيء عملته الدولة، وأشكر أستاذ ياسر على إحيائه لها"، لافتة إلى أن دار الأوبرا القديمة "الأصلية"، قبل احتراقها كانت تضم مقتنيات لكبار الفنانين، إلى جانب ديكورات لمسرحيات عديدة، معربة عن أسفها لضياعها في الحريق.

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وتابعت: "اديت طقم من ملابسي بطرحته ونضارة شمس ومحفظة نقود وكارنيهات نوادي، ليضمها المتحف، ولقيت إنها هتكون ذكرى حلوة"، مشيرة إلى قيام عدد كبير من الفنانين بالتبرع بجزء من مقتنياتهم للمشروع "المتحف مش معمول عشان حد بعينه، وسيضم مقتنيات فنانين جداد أو قدام".

وأكدت مديحة أن الفكرة تدخل السعادة على قلب الفنان، وعلى الجمهور على حد سواء، ممن يحبون مشاهدة مقتنيات النجوم الشخصية، إلى جانب الملابس التي ارتدوها في أعمالهم الفنية، ومعها صور من العمل، وأدعو كل زملائي للتكاتف والتبرع للمتحف ليخرج بأفضل صورة لا على مستوى الشرق الأوسط ولكن على مستوى العالم كله.

كان قبل أيام عاد الحديث عن إقامة متحف يضم مقتنيات رموز ورواد الفن في مصر، سواء من رحلوا عنا أو من هم على قيد الحياة، حفاظًا على التراث الفني، وسعيًا لربط حاضر الأجيال الحالية بماضيها.