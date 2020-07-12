أحمد السعدني يهنئ محمد عبد الرحمن على "جمجوم وبم بم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: هنأ الفنان أحمد السعدني الفنان محمد عبدالرحمن "توتا"، على عرض مسلسل "جمجوم وبم بم"، على منصة شاهد. وكتب "السعدني" تغريدة، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، :"ألف مبروك يا توتا يا حبيبي، انبسطت جدا ويارب الناس كمان تنبسط". Advertisements وكان توتا نشر صورة تجمعه بالسعدني ومحمد سلام، عبر حسابه بموقع "تويتر"، وعلق عليها :"أخويا النجم أحمد السعدني نورتنا وكسرت الدنيا وكانوا أحلى 3 حلقات". وعرضت أولى حلقات مسلسل "جمجوم وبم بم"، الخميس الماضي على منصة شاهد. مسلسل"جمجوم وبم بم" بطولة: محمد عبدالرحمن ومحمد سلام وميرنا جميل وأحمد السعدني ومحمد محمود، وعدد من الفنانين، وتأليف مصطفى صقر، محمد عز، كريم يوسف، إبراهيم خطاب، وإخراج إسلام خيري.

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