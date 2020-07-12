لطيفة تنشر صورًا من عطلتها الصيفية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة شاركت المطربة التونسية لطيفة جمهورها بمجموعة من الصور، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام". وظهرت لطيفة في الصور وهي تستمتع بعطلتها الصيفية من أحد الشواطئ رفقة أصدقائها. وطرحت لطيفة مؤخرا أغنية "للشمس"، عبر قناتها على "يوتيوب"، وصورتها على طريقة فيديو كليب، كلمات ياسين الحمزاوي وألحان وتوزيع أمين القلسي.

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