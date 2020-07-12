إصابة نجمة بوليوود آيشواريا راي وابنتها بـ فيروس كورونا

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 12 يوليو 2020 07:42 مساءً - بعد يوم واحد من الإعلان عن إصابة الممثل الهندي أميتاب باتشان، ونجله أبهيشيك باتشان بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).



تم الإعلان اليوم -الأحد - عن إصابة زوجة ابنه، ونجمة بوليوود، آيشواريا راي، وابنتها بفيروس كورونا، وذلك بعد نقل زوجها الممثل الهندي، أبهيشيك، ووالده، أميتاب باتشان، للمستشفى لتلقي العلاج. أميتاب باتشان ونجله مصابان بفيروس كورونا



وقال راجيش توب، وزير الصحة بولاية ماهاراشترا، اليوم الأحد، في تغريدة على "تويتر" إن الفحوص أثبتت إصابة آيشواريا وابنتها البالغة من العمر 8 سنوات.



ولم يتضح ما إذا كانت نُقلت إلى المستشفى مثلما نٌقل أميتاب وأبهيشيك أمس السبت، بعد ظهور أعراض خفيفة عليهما.



وقال مسؤولون في المستشفى والسلطات الصحية في الهند، في وقت سابق اليوم الأحد، إن أميتاب وأبهيشيك في حالة مستقرة.







وعملت آيشواريا (46 عاما)، التي سبق أن فازت بلقب ملكة جمال العالم، في عدد من أفلام بوليوود وهوليوود.



وسجلت الهند اليوم الأحد زيادة قياسية في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى نحو 850 ألفا، مما أجبر السلطات على إعادة فرض إجراءات عزل جزئية في بعض المناطق المكتظة بالسكان.

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