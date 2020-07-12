كاني ويست يعلن إصابته بهذا المرض

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 12 يوليو 2020 07:42 مساءً - ذكرت مجلة People الأمريكية أن مغني الراب كاني ويست، الذي أعلن أخيراً ترشحه لانتخابات الرئاسة الأمريكية، يعاني من الاضطراب ثنائي القطب، الذي يسبب نوبات اكتئاب وأخرى من الابتهاج غير الطبيعي.



وذكرت المجلة، نقلاً عن مصدر مقرب من المغني رفض كشف هويته، أن "كاني كان على ما يرام على مدار فترة طويلة. في الماضي عانى من الهوس والاكتئاب، بسبب إصابته بالاضطراب ثنائي القطب. الآن تحديداً يمر بفترة سيئة من جديد.



وأشار المصدر إلى أن زوجة ويست، نجمة تلفزيون الواقع الشهيرة كيم كارداشيان، قلقة عليه، قائلاً: "كيم تشعر بالجزع، على غرار كل الأسرة. إنه أمر موتر جداً لها، لأن سلوك كاني لا يمكن التنبؤ به".



وأضاف المصدر أن فترات اضطراب مغني الراب المثير للجدل عادة ما تستمر أسابيع، ثم يعود بعدها إلى "الوضع الطبيعي".



وبعدما أعلن اعتزامه خوض انتخابات الرئاسة الأمريكية، المقررة في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، أبدى ويست، 43 عاماً، إصراره على الترشح في عدد من التصريحات، رغم العقبات الكثيرة التي تواجهه، مثل أنه لم يسجل بعد ترشحه لدى اللجنة الانتخابية الفيدرالية.



وفي مقابلة مع مجلة "فوربس" الأربعاء الماضي، قال ويست، إنه يعتقد أن الله ألهمه أن هذا هو الوقت المناسب ليترشح للسباق الرئاسي، وأنه اختار اسم "حزب عيد الميلاد" لكيانه السياسي الجديد، مبيناً أنه لم يعد يساند الرئيس دونالد ترامب، رغم دفاعه المستميت عنه السابق عنه.

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