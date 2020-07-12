Gulabo Sitapo.. كورونا يمنع عرض آخر أفلام أميتاب باتشان

احتل الفنان الكبير أميتاب باتشان المراكز الأولى في محركات البحث المختلفة، بالإضافة إلى تصدر اسمه التغريدات القصيرة على موقع التدوينات الشهير "تويتر"، بعد إعلانه عن اصابته بفيروس كورونا، فتمنى له متابعيه وجمهوره وزملاءه في الوسط السينمائي الهندي بالشفاء العاجل له ولأسرته.

وكان باتشان قد طرح أحدث أفلامه السينمائية "Gulabo Sitapo" التي ابتعدت عن صالات السينما ودور العرض بسبب كورونا، تبعاً لإجراءات الحظر التي

اقتضت بغلق صالات السينما، وأعلن عن عرضه من خلال إحدى المنصات الإليكترونية الشهيرة.

تم عرض الفيلم بتاريخ 12 يونيو الماضي، وحصل على نسبة مشاهدات عاليه، حيث تم طرحه في مئتي دولة حول العالم، وحصل البرومو العائي له على أكثر من 47 مليون مشاهدة.

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الفيلم من بطولة " آيشمان خورانا، فيجاي راز، بريجاندرا كالا

"، ومن إخراج شوجيت سيركار

يعد هذا الفيلم هو الأول في تاريخ أميتاب السينمائي أن يبتعد عن صالات العرض، وبالرغم من اتخاذه لجميع اجراءات الحماية والوقاية من الوباء بداية من تفشيه في شهر مارس الماضي، إلا أنه تمت إصابته مساء أمس نتيجة لتواجده في مدينة "مومباي" الهندية التي تعتبر نقطة تفشي المرض في الهند، وتلاه في الإصابة إبنه الممثل الهندي لممثل أبهيشيك باتشان، وزوجة ابنة الممثلة آيشواريا راي، بالإضافة إلى ابنتهما الصغرى، وتم نقلهم لإحدى المستشفيات ووضعهم تحت الملاحظة حتى وصولهم لمرحلة الشفاء منه.