خيال علمي وكوميديا وأكشن.. ماذا يوجد داخل الغسالة

أكثر من مجرد فيلم كوميدي وخيال علمي، هذا ما أصبح عليه فيلم الغسالة بعد إطلاق الإعلان التشويقي للفيلم، فبعد أن دارت الأقاويل حول أن الفيلم خيال علمي عن السفر عبر الزمن، كشف الإعلان عن عناصر أخرى في العمل.

العناصر التي يعد بها فيلم الغسالة تتمثل في الخيال العلمي من خلال السفر عبر

الزمن باستخدام الغسالة، بالإضافة إلى الكوميديا التي ظهرت في الإعلان، كما ظهرت أكثر من مواجهة بالأسلحة، ومطاردات بالسيارات في الشارع، وبالتالي يوجد أكشن في الفيلم، هذا كله يجعل إطلاق الفيلم في السينما كالوجبة الترفيهية التي تخفف من أعراض العزل المنزلي المفروضة على الجميع.

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الغسالة يشارك في بطولته النجوم محمود حميدة وأحمد حاتم وهنا الزاهد، بالإضافة إلى محمد سلّام وبيومي فؤاد وأحمد فتحي وطاهر أبو ليلة، مع ضيوف الشرف محمد ثروت ومحمود الليثى وعلى الطيب، بالإضافة إلى ظهور خاص للنجمة شيرين رضا.

وتدور الغسالة حول عمر، الذي يحاول استخدامها كألة زمن للتخلص من الشوائب التي تمنعه من الارتباط بحب حياته. الفيلم من إنتاج نيوسنشري للإنتاج وأفلام مصر العالمية وسينرجي فيلمز.