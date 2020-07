كلية اللغة والإعلام تناقش مشروعات التخرج بحضور نخبة من كبار الإعلاميين

عقدت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري الجلسة الخاصة لأفضل مشروعات طلاب كلية اللغة والإعلام بمصر الجديدة للدفعة الثامنة، وذلك تحت رعاية دكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية العربية للعلوم ، والتكنولوجيا ، والنقل البحري ، و دكتور عزة أحمد هيكل عميدة كلية اللغة والإعلام.

وحضر الجلسة نخبة من الأكاديميين ، والإعلاميين ، والفنانيين ومنهم دكتور شارو لازاريو من جامعة أوتونما بأسبانيا ، و د. إستريلا لونا من جامعة أوتونما بأسبانيا ، ودكتور سامي طايع ، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة ، و دكتور هبه السمري ، وكيل كلية الإعلام جامعة القاهرة لشئون الدراسات العليا ، والسيناريست الكبير عاطف بشاي ، والإعلامية والصحفية د. آمال عثمان ، والإعلامية مني الشاذلي، والإعلامي جمال الشاعر، والإعلامي معتز الدمرداش ، والإعلامي نبيل الشوباشي رئيس القسم العربي بقناة فرنسا 24 و، الإعلامي والصحفي عمرو عبد الحميد ، والمخرج والمصور السينمائي كمال عبد العزيز ،

والمخرج عمرو عابدين والفنانة نهال عنبر والإعلامي جابر القرموطي.

تضمنت المشروعات المختارة بقسم الإعلام إنشاء واجهة إخبارية باستخدام التقنيات الحديثة في مجال الإعلام استنادا لتحليل مضمون الأخبار من 5 قنوات عالمية ، في الفترة من 4 إبريل وحتي 5 مايو لسنة 2020، وعرض لبرنامج بعنوان " أدق التفاصيل " ،والذي يقدم تغطية إخبارية شاملة لجائحة كورونا ، اعتمادا على عدة مصادر مرتبطة بالأحداث الجارية ، وإعلان للخدمة العامة باللغة الإنجليزية بعنوان Earth : A bigger picture ، يتناول إيجايبات جائحة كورونا علي البيئة رغم التحديات الصعبة التي يواجهها العالم ، وأغنية بعنوان " مستني إشارة " تستخدم بها لغة الإشارة لتوعية المستخدمين من مرضي الصم والبكم بضرورة إتباع الإجراءات الوقائية التي تحد من إمكانية الإصابة بمرض كورونا ،

و حوار مباشر بطريقة السرد بعنوان " إبدأ من جديد إبدأ صح " تناول مشاعر وردود أفعال الشباب خلال جائحة كورونا ، وتقرير تلفزيوني بعنوان " رحلة عائد " تناول إدارة الدولة المصرية لأزمة العالقين المصريين بالخارج بمختلف دول العالم ، منذ بداية الأزمة وحتي عودة العالقين إلي أرض الوطن .

أما عن أفضل مشروعات قسم الترجمة فتضمنت ترجمة المسلسل التليفزيوني "بكار" موسم ٢٠١٩ ، وخمس حلقات من موسم ٢٠١٦ موسم "المياة" لتناول قضية الشح المائي، وكذلك الترجمة الصحفية لعدد ٧٠ مقالا صحفيا من بعض الصحف ، والمجلات العالمية مثل: The Guardian وThe New York Times وThe Washington Post و The Daily Mail ، فضلا عن الخطب لرؤساء الدول أو لرؤساء الوزراء خلال ذروة الجائحة ببعض الدول .



اثني د. إسماعيل عبد الغفار علي الطلاب وما قدموه من عروض قائلا: أري الثمرة والمستقبل في الشباب الواعد الذي قدم مشروعاته اليوم ، ولا ننسي في هذا اليوم كل أب وأم قدم لنا نموذج فريد من الشباب المصري نفتخر به " ، ا. نبيل الشوباشي كما أضاف ا. نبيل الشوباشي " لم أكن اتخيل أن يكون العمل المقدم بهذه الجودة.