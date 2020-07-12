الاربعاء.. فريق كردان يحيي حفلا غنائيا بساقية الصاوي

تستقبل ساقية عبدالمنعم الصاوي حفل غنائي لفريق "كردان"، وذلك على خشبة مسرح النهر يوم الأربعاء المقبل الموافق 22 من يوليو، في تمام الساعة السابعة مساءً.

ومن المقرر أن يقدم الفريق خلال الحفل مجموعة متنوعة من أجمل اغاني التسعينات والثمانينات القديمة التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور علي خشبة المسرح.

فريق كردان بقيادة المطرب وعازف العود والملحن على المنسى، تقدم الفرقة مزيج من كل أنواع الموسيقى وخاصةً الشرقية مع تقديم أغانى منوعة من فترة الثمانينات والتسعينات بمشاركة مجموعة موهوبة من المطربين.