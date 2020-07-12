الليلة..عرض أولى حلقات مسلسل "خيانة عهد"

بعد مرور شهرين على انتهاء المارثون الدرامي الرمضاني، تعمل بعض قنوات التلفاز على إعادة عرض عدد من الأعمال الدرامية التي نجحت في سباقها، وحصلت على نجاح جماهيري كبير طوال وقت عرضها.

تبدأ قناة "الحياة" في إعادة عرض مسلسل "خيانة عهد"، ابتداء من مساء اليوم في تمام الساعة الـ 9 مساءً، حصد المسلسل على نسبة مشاهدة كبيرة، ومتابعة عن كثب من متابعيه وجماهيره

وأشاد بيه النقاد وبأداء فريق عمله.

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"خيانة عهد" من تأليف أحمد عادل سلطان، وإخراج سامح عبد العزيز، وبطولة كل من يسرا، محمد رياض، تيام قمر، صبري فواز، بيومي فؤاد، هنادي مهنى، عبير صبري، حلا شيحة، خالد سرحان، سلوى عثمان، جومانا مراد.