بهذه الطريقة ..إليسا تروج لعملها الغنائي الجديد

كشفت الفنانة إليسا عملها الغنائي الجديد بصورة دعائية غريبة ومختلفة، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، حيث نشرت صورة دعائية بظهر مكشوف وشعر قصير ، وعلقت عليها بـ"قريباً".د

يذكر ان إليسا قد عاشت حالة فنية نشطة في أزمة كورونا حيث

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طرحت مؤخراً أغنية "قهوة الماضي" وسجلت أكثر من 4 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، من كلمات:سهام شعشاع، ألحان:محمد رحيم، توزيع:كمال خوري.

بالإضافة إلى أغنية "هنغني كمان وكمان" التي طرحتها خلال شهر إبريل

الماضي، وسجلت أكثر من 7 مليون مشاهدة، من كلمات:شادي نور، ألحان:محمد يحيى، توزيع:إلهامي دهيمة.

بالإضافة إلى حفلتها الغنائية "أون لاين" التي تم إذاعتها عبر إحدى المنصات الإليكترونية الشهيرة ، خلال شهر يونيو الماضي، وقدمت باقة غنائية مميزة من آخر ألبوماتها "الى كل اللي بيحبوني" وحصل الحفل على نسبة مشاهدة عالية، وتصدر المراكز الأولى في محركات البحث المختلفة.