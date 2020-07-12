برفقة خالد الصاوي ..أحمد الفيشاوي يعرض كواليس فيلم "30 مارس"

نشر الفنان أحمد الفيشاوي صور مجمعة من كواليس تصوير فيلمه الجديد "30 مارس"، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"

تضمنت الصور الفنان خالد الصاوي، الفنانة أسماء أبو اليزيد، وعلق

الفيشاوي عليها قائلاً:"كواليس فيلم 30 مارس".

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يشارك في بطولة الفيلم " دينا الشربيني،خالد الصاوي، محمدجمعة، صبرى فواز ، محمد على رزق، أحمد خالد صالح"، من

إخراج :أحمد خالد موسى، وهو فيم من نوعية السيكو دراما.

يذكر أن الفيشاوي يشارك أيضاً في فيلم "ألحارث" من بطولة " ياسمين رئيس، عمرو عبدالجليل، أسماء جلال، وأسماء أبو اليزيد"، إخراج محمد نادر، الذي انتهى من تصويره، ومن المقرر طرحه خلال الفترة السينمائية المقبلة.