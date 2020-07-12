وباء كورونا يضرب عائلة أميتاب باتشان

بعد إعلان الفنان الهندي الكبير أميتاب باتشان إصابته بفيروس كورونا، وذلك على حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، تلاه إصابة ابنه الممثل أبهيشيك باتشان ، وزوجة ابنه الممثلة آيشواريا راي.

كتب باتشان عن اصابته قائلاً:" تأكد إصابته بفيروس كوفيد-19، وتم

نقلي إلى المستشفى للعلاج، عمل التحليلات اللازمة لأفراد أسرته وموظفيه للتأكد من سلامتهم، وفي انتظار نتائجها وعلى كل من قام بمخاطلتي من قام بمخالطته خلال آخر 10 أيام بالذهاب لإجراء التحليلات حتى يتأكدوا من عدم إصابتهم بالمرض".

وأثبت إيجابية إبنه أبهيشيك باتشان، وزوجته "آيشواريا راي" وابنتهما الصغرى ،وذلك بحسب ما ذكرته التقارير الطبية فإن نتيجة التحليل الأول لراي وابنتها كانت سلبية، وبخضوعهما للتحليل مرة أخرى، جاءت النتيجة إيجابيةلهما. وبذلك تكون هي العائلة الفنية الوحيدة في الهند التي تصاب بالكورونا.

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