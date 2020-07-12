مفاجأة "فاست أند فيوريس 9".. أبطاله يذهبون للفضاء

أعلن الممثل والمغني الأمريكي لوداكريس أن الجزء التاسع من سلسلة "Fast & Furious - فاست أند فيوريس" يحمل مفاجأة غير متوقعة للجمهور.

وحمّس بطل السلسلة التجارية الشهيرة الجمهور بإعلانه الأخير، موضحاً أن الجزء المقبل قد تدور أحداثه في الفضاء.

ووفقاً لصحيفة "إندبندنت" البريطانية، ذكر الممثل الذي يقوم بدور "تيج" أن كثير من الأمور ستكون على المحك في الجزء التاسع، وقد تذهب المخاطرة لأبعاد غير متوقعة، إذ يمكن أن تدور أحداث الفيلم في الفضاء أو في أعماق المحيط.





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كما سبق وأشار مؤلف السلسلة "كريس مورجان" في حوار سابق إلى احتمالية تناول أحداث الجزء التاسع في الفضاء.

وقال "مورجان": "لا يمكنني تخيل أن أصور في الفضاء، لكنني متأكد أن الفكرة ستنال إعجاب الجمهور، لذا أنا مستعد للقيام بأي شيء يرغب فيه الجمهور طالما استمروا في مشاهدة السلسلة".

"فاست أند فيوريس 9" من بطولة فان ديزل، وميشيل رودريجز، تشارليز ثيرون، ومن المقرر طرحه 2 أبريل/نيسان 2021، بعد أن تم تأجيله لمدة عام بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".



