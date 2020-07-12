القاهرة - لايف ستايل
كشفت جادا بينكيت زوجة الفنان العالمي ويل سميث عن خيانتها له، مع مغني الراب أوجست ألسينا، خلال حلقة من برنامجها Red Table Talk التي استضافت فيها زوجها سميث.
واعترفت جادا في الحلقة أنها كانت على علاقة مع مغني الرأب أوجست ألسينا خلال فترة انفصالها عن سميث قبل 4 سنوات من الآن، وقالت إنها انزعجت كثيرا من بعض الأخبار المتداولة التي تفيد بأن ويل أعطاها الأذن للدخول في تلك العلاقة مشيرة إلى أن هذا الأمر يخصها وحدها في ذلك الوقت.
وقالت جادا: "كنت أشعر بألم شديد وإحباط من الداخل، وكنت أبحث عن الشعور بالرضا في علاقتي مع أوجست.. لقد مر وقت طويل منذ أن شعرت بالرضا"، لافتة إلى أنها لم تتحدث معه منذ ذلك الحين.
وجاءت هذه المقابلة بعد زيادة التكهنات في العديد من المواقع الإخبارية عقب مقابلة أجراها مغني الراب أوجست ألسينا مؤكدا أنه كان على علاقة بزوجة ويل سميث وأنه أعطاه مباركته ما أثار تكهنات حول طبيعة زواج سميث وجادا.
واستمع ويل سميث لحديث زوجته وقرر أن يسامحها على هذا الأمر
قد يهمك أيضا:
نجيم تستشهد بويل سميث وبيلا حديد للرد على منتقدي فيديوهاتها على "تيك توك"
تأجيل تصوير فيلم ويل سميث الجديد بسبب "كورونا"
كانت هذه تفاصيل خبر رد فعل ويل سميث بعد اعتراف زوجته على الهواء بخيانتها له لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.