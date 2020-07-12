رد فعل ويل سميث بعد اعتراف زوجته على الهواء بخيانتها له

كشفت جادا بينكيت زوجة الفنان العالمي ويل سميث عن خيانتها له، مع مغني الراب أوجست ألسينا، خلال حلقة من برنامجها Red Table Talk التي استضافت فيها زوجها سميث.

واعترفت جادا في الحلقة أنها كانت على علاقة مع مغني الرأب أوجست ألسينا خلال فترة انفصالها عن سميث قبل 4 سنوات من الآن، وقالت إنها انزعجت كثيرا من بعض الأخبار المتداولة التي تفيد بأن ويل أعطاها الأذن للدخول في تلك العلاقة مشيرة إلى أن هذا الأمر يخصها وحدها في ذلك الوقت.



وقالت جادا: "كنت أشعر بألم شديد وإحباط من الداخل، وكنت أبحث عن الشعور بالرضا في علاقتي مع أوجست.. لقد مر وقت طويل منذ أن شعرت بالرضا"، لافتة إلى أنها لم تتحدث معه منذ ذلك الحين.

وجاءت هذه المقابلة بعد زيادة التكهنات في العديد من المواقع الإخبارية عقب مقابلة أجراها مغني الراب أوجست ألسينا مؤكدا أنه كان على علاقة بزوجة ويل سميث وأنه أعطاه مباركته ما أثار تكهنات حول طبيعة زواج سميث وجادا.

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واستمع ويل سميث لحديث زوجته وقرر أن يسامحها على هذا الأمر

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