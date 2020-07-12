شكرا لقرائتكم خبر عن نيويورك تايمز: رجاء الجداوى أيقونة الجمال والرقى وأكثر المحبوبين فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألقت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، الضوء على الفنانة المصرية القديرة رجاء الجداوى، التى رحلت عن دنيانا فى الخامس من يوليو الماضى، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا "كوفيد 19" عقب الانتهاء من تصوير مسلسل "لعبة النسيان" الذى عرض خلال موسم دراما رمضان الماضى، مؤكدة أنها أحبت نفسها وأحبها الجمهور بسبب طبيعتها ومهاراتها الفنية.

وأشارت نيويورك تايمز، إلى أن الفنانة الراحلة رجاء الجداوى، لم تقم بدور البطولة المطلقة، لكنها نجحت فى الحفاظ على أناقتها حتى تظل أيقونة الجمال والرقى.





وقالت الصحيفة الأمريكية، أنه رجاء الجداوى واحدة من أكثر الممثلين المحبوبين فى مصر، وأن مسيرتها امتدت نحو ستة عقود، بداية من العصر الذهبى للسينما المصرية فى الخمسينيات حتى قبل بضعة أشهر، حيث جسدت أدوارا فى أكثر من 300 مسرحية وفيلم ومسلسلات تلفزيونية، وكان أداءها عبارة عن مزيج من التلقائية الطبيعية والمهارة الكوميدية، التى جعلتها النجمة المفضلة للأجيال المتعاقبة.





وأشارت الصحيفة الأمريكية، إلى نعى النجم البلجيكى جان كلود فان دام، الذى نعاها فى رسالة مؤثرة عبر حسابه على انستجرام، وقال فيها: "أنا فى صدمة.. إنه لأمر محزن للغاية أن تقرأ أن الممثلة المصرية الأسطورية رجاء الجداوى قد توفت بعد معركة شجاعة ضد الفيروس التاجى.. التقيت بها قبل بضعة أشهر، كانت مليئة بالحياة، مبتهجة ورائعة، لا أستطيع أن أصدق أنها رحلت.. ولكن ستعيش دائمًا فى ذاكرتى بروحها الجميلة والضحك الجميل".





ورحلت الفنانة الكبيرة رجاء الجداوى، عن عالمنا الأسبوع الماضى، بعد تواجدها لمدة 43 يومًا فى العزل الصحى لمستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية عن عمر ناهز 86 عاماً، إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد، حيث أصيب بالفيروس منذ 24 مايو الماضى، وتم نقلها إلى المستشفى، ولم تتحسن حالتها منذ دخولها حتى وافتها المنية.

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وشيع جثمان الفنانة الراحلة رجاء الجداوى بحضور عدد من الفنانين وعلى رأسهم الدكتور أشرف زكى وإلهام شاهين وميرفت أمين ودلال عبد العزيز وفيفى عبده وبوسى شلبى ومفيدة شيحة وشيماء سيف وزوجها محمد كارتر ومحمد الشقنقيرى ومنير مكرم.

وتزوجت الفنانة القديرة، رجاء الجداوى مطلع السبعينيات، من حسن مختار، مدرب حراس مرمى الإسماعيلى ومنتخب مصر الأسبق، الذى رحل فى 5 مارس 2016، ولديها ابنة وحيدة هى أميرة ولا تعمل فى المجال الفنى، ومتزوجة من رجل الأعمال محمد هندى، كما أن للفنانة الكبيرة حفيدة وحيدة اسمها روضة.

الفنانة رجاء الجداوى من مواليد 6 سبتمبر 1934، بمحافظة الإسماعيلية، هى ابنة اخت الفنانة تحية كاريوكا، وتلقت تعليمها الأول فى مدارس الفرانسيسكان فى القاهرة، ثم عملت فى قسم الترجمة بإحدى الشركات الإعلانية وتم اختيارها لتكون عارضة أزياء بعد فوزها كملكة جمال القطن المصرى فى عام 1958، وفى نفس الوقت عرفت الطريق إلى الفن.