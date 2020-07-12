شكرا لقرائتكم خبر عن ليوناردو دى كابريو وصديقته كاميلا مورنو يستمتعان بالصيف..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن قصة الحب الذى يعيشها ليوناردو دي كابريو مع حبيبته كاميلا مورنو تصل إلى ذروتها بالتزامن مع فيروس كورونا حيث يعيش الثنائي أفضل أوقاتهما ويفضلا الظهور معاً في أية مناسبة من أجل الاستمتاع بوقتهما، الأمر الذى ظهر مؤخراً أثناء ظهورهما على شاطئ البحر وكأنهما يرفعان شعار حان وقت الصيف والاستمتاع به.



ليوناردو وكاميلا والكلب

وقررالنجم العالمي ليوناردو دي كابريو أن يتخفي تماما ويبتعد عن عدسات المصورين التي تعمل دائما علي رصد أدق تفاصيل حياته اليومية، وبالرغم من ذلك إلا أن دي كابريو فشل كون المصورين تتبعوه و التقطوا له العديد من الصور.

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والتقطت عدسات مصوري "البابارتزي" عدة صور لنجم الأوسكار ليوناردو دي كابريو خلال توجهه لتناول العشاء في أجواء رومانسية بإحدى مطاعم السوشي الفاخرة مع صديقته كاميلا موروني ليلة أمس الاثنين في ماليبو بكاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث اعتاد الثنائي علي التواجد معا أغلب الوقت.



دي كابريو وحبيبته

وشوهد الممثل البالغ من العمر ( 45 عاما ) والحائز على جائزة أوسكار وهو متخفي تماما فكان يرتدي ملابس ذات غطاء للرأس إضافة إلى قبعة بيسبول ولم ينس دي كابريو ارتداء القناع "الكمامة"، وذلك بهدف التجنب التام للإصابة بفيروس كورونا " Covid-19 " .

كذلك حرصت كاميلا البالغة من العمر ( 23 سنة ) على ارتداء " قناع الوجه " بسبب انتشار الوباء ، و على الرغم من ذلك إلا أنه من السهل التعرف عليها عكس "ليوناردو دي كابريو".