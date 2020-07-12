شكرا لقرائتكم خبر عن صورة نادرة لمحمد على رزق وعلى ربيع وأوس أوس فى كواليس مسرحية S M S والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سخر الفنان محمد على رزق، من صورة له مع أعضاء فرقة مسرح مصر على ربيع وكريم عفيفى ومحمد أسامة "أوس أوس"، ترجع إلى بداية مشوارهما الفنى قبل سنوات ، خلال أداء بروفات مسرحية S M S للمخرج خالد جلال، والتى تم عرضها عام 2010.





ونشر رزق، الصورة عبر حسابه على انستجرام، صحبها بتعليق: "أنا وربيع وأوس أوس وكريم عفيفى، الصورة دى من 11 سنة من بروڤات مسرحية S M S.. لا تخرج قبل أن تقول سبحان الله".

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مسرحية "SMS" إنتاج 2009 بطولة نيكول سابا، حسن كامى، محمد دسوقى، إيمان سيد، محمود الشربينى، مريم السكرى، عمرو عبد العزيز، أحمد فتحى، ثروت سعيد، محمد على، محمد نشأت، تامر ضيائى، آيات مجدى، ندى بهجت، شادى عبد السلام، محمد جبر، شيريهان سلامة، سمر نجيلى، سماح سليم، رباب ناجى، وائل السيد، كريم يحيى، دعاء صادق، جهاد عربى، كريم عفيفى، محمد نبيه، أمجد الحجار، على ربيع، نشوى المهدى، إيمان صلاح، إسماعيل جمال، هشام حسين، نورا عبد الفتاح، رفيق القاضى، محمد أسامة، سيد عبد الخالق، مصطفى حسنى.

من ناحية أخرى، كشف الفنان محمد على رزق، كواليس مسلسل ليالينا 80، الذى عرض خلال موسم دراما رمضان الماضى، قائلا: "أنا ذاكرت الدور بطريقة مختلفة، أنا لحقت فترة الثمانينيات لأن أنا مواليد 86 أنا فاكر المرحلة دى وريحة الثمانينات أنا بحبها كويس".

وأضاف رزق: "أنا فاكر شكل لبس الناس، والناس كلها كانت بتلبس ذهب، وشخصية مرتضى لأنه محدث نعمة كان يعوض النقص بالمال ومن هنا جاءت فكرة لبسه وشكله والبهرجة، الذى طغى على اخواته البنات ملخص الشخصية "شخص شبع بعد جوع".

وأكمل رزق، بعض المخرجين لا يروننى إلا فى دور الكوميدى، لكن بعد مسلسل أيوب أصبحت الأمور مختلفة.