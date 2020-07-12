ليلى علوي تستجم على الشاطئ.. صور

رنا صلاح الدين - شاركت الفنانة المصرية ليلى علوي جمهورها بمجموعة صور لها، خلال استجمامها على شاطئ البحر بمدينة العلمين الجديدة.

ليلى ظهرت في الصور، التي نشرتها على حسابها الخاص على موقع "انستجرام"، وهي مرتدية عباءة سوداء فضفاضة مزينة بنقوش زرقاء، ووضعت قبعة على رأسها ونظارة شمسية على عينيها، تاركة شعرها منسدلا.

ليلى علوي

الفنانة المصرية أرفقت الصور بتعليق قالت فيه: "الصيف السنة دي في مدينة العلمين الجديدة"، وقد حازت الصور على إعجاب جمهورها بشدة.

ليلى علوي

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يُذكر أن مسلسل «هي ودافنشي» كان آخر أعمال الفنانة ليلى علوي الدرامية، والذي شاركت في بطولته أمام الفنان المصري خالد الصاوي، وتم عرضه في موسم رمضان 2016.

ليلى علوي

أما آخر أفلامها فكان فيلم «الماء والخضرة والوجه الحسن»، في الوقت الذي تنتظر فيه عرض فيلمها الجديد «التاريخ السري لكوثر»، وهو من تأليف وإخراج محمد أمين، وتشارك ليلى في بطولته أمام زينة، أحمد حاتم، فراس سعيد، محسن محيي الدين، أحمد الشرقاوي، وغيرهم.

ليلى علوي

ليلى علوي