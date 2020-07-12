بعد النجاح الساحق.. فيلم "بيرد بوكس" يعود بجزء جديد

أعلن الكاتب والروائي جوش ماليرمان بدء العمل على الجزء الثاني من فيلم الرعب الناجح "Bird Box_ بيرد بوكس" الذي حقق نجاحاً ساحقاً.

وأكد ماليرمان الذي ألهمت روايته سيناريو الفيلم الذي أنتجته "نتفليكس" جدية الجهود المبذولة لطرح الجزء الجديد، مضيفاً: "لا أستطيع أن أفصح عن كثير من المعلومات، لكن يمكنني التأكيد أن العمل قيد التنفيذ، ورغم أن هذا التكتم قد يبدو غريبًا إلا أنها قواعد اللعبة".





ووفقًا لموقع "فيميل فيرست" الأمريكي، ما زالت حبكة الجزء الثاني من الفيلم غير واضحة، إلا أن بعض التخمينات تقول إنه سيكون مقتبساً من رواية ماليرمان "صندوق طير".

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ومن المتوقع أن تدور الأحداث بعد 12 عاماً من أحداث الجزء الأول، وهو ما يعني أن الاطفال سيصبحون مراهقين.

وبحسب الرواية، سوف يتحول وحوش الجزء الأول إلى شيء أكثر إخافةً ورعباً.

ولم يتأكد حتى الآن خبر عودة ساندرا بولوك للمشاركة في الجزء الثاني، وكانت قد لعبت في الجزء الأول دور أم تحاول حماية أبنائها من وحوش خارقة تقود من يراها إلى الانتحار.



