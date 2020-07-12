"متروبوليتان أوبرا" تناور كورونا بحفلات افتراضية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت دار متروبوليتان أوبرا في نيويورك المغلقة منذ مارس/آذار الماضي مبادرة افتراضية بمشاركة مغنيين كبار في ظل استمرار انتشار جائحة كوفيد-19.

وتخطط الدار النيويوركية الشهيرة لأكثر من 10 حفلات يمكن حضورها عبر الإنترنت، مقابل مبلغ مالي حتى ديسمبر/ كانون الأول بمشاركة مغنين عالميين، ويبلغ سعر البطاقة عشرين دولارا.

وتنطلق العروض في 18 يوليو/ تموز الحالي مع التينور الألماني يوناس كوفمان مع عرض أمام دير كلوستر بولينج القديم قرب ميونيخ منشدا بعضا من أشهر ألحان الأوبرا مثل "نيسون دورما" من "توراندوت" لبوتشيني ومن أعمال مثل "توسكا" وكارمن".

وفي عروض أخرى، تقدم السوبرانو الأمريكية رينيه فليمينع عرضا في متحف "دامبارتون أوكس" بواشنطن في أغسطس/ آب فيما تحيي السوبرانو الروسية آنا نيتريبكو عرضا من قصر ليشتنشتاين في فيينا.

ولا تزال الدار تعمل على تفاصيل العروض الأخرى والتي لن تقام أمام حضور على ما أوضحت ناطقة باسمها، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية.

وينوي الباريتون الويلزي براين تيرفل تقديم حفلة من كنيسة لم تحدد بعد بمناسبة أعياد نهاية السنة في ديسمبر/ كانون الأول.

Advertisements

وقال تيرفل: "نأمل بحلول ذلك التاريخ أن نتمكن من تشكيل فرقة موسيقية بطريقة ما".

وستحيي السوبرانو الأمريكية أنجيل بلو حفلة في ديسمبر/ كانون الأول بنيويورك في مكان لم يكشف عنه بعد.

وقالت بلو إنها تأمل في تأدية بعض الأغاني الوطنية لتوحيد المواطنين بعد الاحتجاجات الواسعة المنادية بالعدالة الاجتماعية.

وتندرج هذه المبادرة في إطار جهود دار الأوبرا لإبقاء التواصل مع الجمهور وتحقيق بعض الإيرادات في وقت لا تزال العروض الحية بحضور الجمهور، معلقة.

وألغت دار متروبوليتان الشهر الماضي موسم الخريف للعام 2020، وتنوي الآن إطلاق الموسم في 31 ديسمبر/ كانون الأول لكن ذلك يبقى رهنا بوضع الصحة العامة.