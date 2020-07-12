ماغي بوغصن تبدي رأيها بموضوع الهجرة من لبنان

أبدت النجمة اللبنانية ماغي بوغصن رأيها في موضوع الهجرة من لبنان، خاصة بعدما أثير في الساعات الماضية بشكل كبير على مواقع التواصل حيث انقسم الرأي العام اللبناني كالعادة بين مؤيد لهذا القرار بسبب الوضع الاقتصادي المتأزم وبين من رفضه بسبب تمسكه بأرضه وان هذه الأزمة ستمر وسيعود لبنان أفضل مما كان.

وغردت ماغي عبر حسابها على تويتر: “لا أحد يلوم أي شخص في حال قرر أن يهاجر لأن اليأس استنفذ كل آماله رغم حبه لبلده. ولا أحد يلوم أي أحد اذا كان معلقاً ببلده مثل روحه ولا يقبل ان يهاجر “لو طلعت روحه”.. كل انسان حر بخياراته حسب طاقته وقدرة تحمله، يكفي تجريحاً ببعضنا يكفينا جراحاً.. أوصلونا كي نجرّح ببعضنا “ونفش خلقنا ببعض وهني يا غافل الك الله”، الله لا يسامحهم“.

تفاعل عدد كبير من المتابعين مع تغريدة ماغي بوغصن التي عادت وأكدت ان الشعب اللبناني متساوٍ حالياً لأن لا الشخص الذي قرر أن يهاجر سعيد أو الذي قرر أن يبقى في لبنان سعيد ولكن هي باقية “غصبن عنن كلن” لأنها لا تحب مغادرة بلدها حتى لو على سبيل السياحة، مشددة الى أنها تنتمي الى بلدها لبنان ولا الى أي مكان آخر.