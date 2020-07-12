انتظروا “العودة” على هذه المحطة

Jul 12, 2020
بعد النجاح الكبير الذي حققه مسلسل “العودة” في عرضه الأول على Mbc4، ثم عرضه خلال شهر رمضان المبارك عبر الـLbci، تستعد محطة Mbc1 لبدء عرض المسلسل عبر شاشاتها اليوم الأحد الساعة ٦:٠٠ مساءً بتوقيت السعودية وبيروت.
المسلسل الذي يضمّ نخبة من نجوم الدراما اللبنانية، استطاع أن يشكل حالة درامية في السوق العربي، محققاً أصداءً كبيرة، وهو بطولة دانييلا رحمة، نيكولا معوض، وسام فارس، ايهاب شعبان، رودريغ سليمان، إيلي متري، ليزا دبس، ريم خوري، أسعد رشدان، نغم ابو شديد وغيرهم، تأليف رائد أبو عجرم، معالجة درامية لطارق سويد، إخراج إيلي السمعان، وإنتاج Eagle Films وMbc Studios..
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