إصابة ايشواريا راي وابنتها الصغيرة بكورونا

بعد ساعات على اعلان أشهر نجوم السينما الهندية أميتاب باتشان وابنه أبهيشيك اصابتهما بفيروس كورونا، حتى تم الاعلان عن اصابة نجمة بوليوود وملكة جمال العالم السابقة ايشواريا راي وابنتها بكورونا.

إيشواريا راي، متزوجة من أبهيشيك باتشان، نجل أميتاب باتشان، ولديهما طفلة وحيدة.

وقال وزير الصحة في ولاية “ماهاراشترا” في تغريدة على تويتر إن الفحوص أثبتت إصابة آيشواريا وابنتها البالغة من العمر ثماني سنوات.

نذكر ان مسؤول في المستشفى قال ان حالة الأب والابن مستقرة.