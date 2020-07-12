Jul 12, 2020
بعد ساعات على اعلان أشهر نجوم السينما الهندية أميتاب باتشان وابنه أبهيشيك اصابتهما بفيروس كورونا، حتى تم الاعلان عن اصابة نجمة بوليوود وملكة جمال العالم السابقة ايشواريا راي وابنتها بكورونا.
إيشواريا راي، متزوجة من أبهيشيك باتشان، نجل أميتاب باتشان، ولديهما طفلة وحيدة.
وقال وزير الصحة في ولاية “ماهاراشترا” في تغريدة على تويتر إن الفحوص أثبتت إصابة آيشواريا وابنتها البالغة من العمر ثماني سنوات.
نذكر ان مسؤول في المستشفى قال ان حالة الأب والابن مستقرة.
كانت هذه تفاصيل خبر إصابة ايشواريا راي وابنتها الصغيرة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بصراحة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.