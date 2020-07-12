شكرا لقرائتكم حبس فنانة مصرية قتلت زوجها طعناً خلال مشاجرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قررت النيابة العامة في مصر، حبس الفنانة عبير بيبرس على ذمة التحقيقات، وذلك بعد اتهامها بقتل زوجها خلال شجار بينهما في منزلهما.

وقررت النيابة تشريح جثمان الزوج القتيل، وبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها.

عبير بيبرس

وكانت أجهزة الأمن المصرية قد تلقت بلاغا بوقوع مشاجرة في شقة تمتلكها الفنانة عبير بيبرس وسماع أصوات صراخ بها، وبالانتقال لموقع البلاغ تم العثور على رجل مضرج في دمائه في مدخل الشقة تبين فيما بعد أنه زوج الفنانة.

واعترفت الفنانة أن مشاجرة نشبت بينها وبين زوجها انهال على إثرها بالصفع على وجهها، مضيفة أنها لم تتحمل إهانته وصفعه لها، واستلمت زجاجة لتدافع بها عن نفسها وطعنته بها في صدره ليسقط قتيلا على الفور.

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وخلال التحقيقات، اعترفت الفنانة أن زوجها كان يداوم على إهانتها وضربها، وأن حياتها معه تحولت إلى جحيم.

وأصدرت النيابة العامة قرارا بحبس المتهمة لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد.

وبدأت عبير بيبرس رحلتها الفنية في العام 2014 من خلال مشاركتها في المسلسل الكوميدي "إلسع وفلسع".

شاركت في مسلسل "شلة نصابين"، مع عبدالله مشرف، وائل علاء، أحمد صيام، وميار الببلاوى، كما شاركت في فيلم "مشروع ميت".