كارول سماحة تعد جمهورها بـ3 أغاني رومانسية جديدة

يبدو أن جمهور الفنانة كارول سماحة اشتاق لأغانيها الرومانسية الهادية، ولذلك وعدتهم بها.
ردت سماحة على تدوينة واحدة من متابعيها حول رغبتها في عودة الفنانة الشهيرة للأغاني الرومانسية، كاتبة: "ما تزعلي في ٣ أغاني رومنسيات قد ألبوم بكاملو...ومن يللي بحبن قلبك، بس الطابع الإيقاعي والراقص هيكون مسيطر بشكل كبير على مجمل العمل".
يذكر أن آخر أعمال كارول سماحة كانت أغنية Bon Voyage، وظهر في الفيديو كليب الفنان باسل الزارو كموديل مع كارول سماحة، في شكل مفاجأة كانت كاورل قد نوهت عنها من قبل، من إخراج بتول عرفة.
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