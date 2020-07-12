فوز الفهد تثير الجدل بعد ظهورها الجريء وانتقادها لغيرة الفتيات منها

تصدرت الفاشينيستا الكويتية فوز الفهد، مؤشرات البحث غوغل خلال الساعات الماضية، وذلك بعد أحدث ظهور لها.

تحدثت الفاشونيستا الكويتية فوز الفهد، عن غيرة الفتيات منها من خلال فيديو لها قامت بنشرها عبر حسابها الرسمي على تطبيق “السناب شات”، كما ظهرت بملابس جريئة من خلال الفيديو.

وأثارت ملابسها غضب الجمهور الذي اتهمها بالبحث عن الشهرة وإثارة الجدل. بينما قالت فوز، :”أقولكم شي.. أنا إكتشفت شي، لما أسوي شي كل البنات يقلدوني.. صبغت أشقر الكل صبغ أشقر، ركبت وصلات شعر الكل ركب وصلات”.

يذكر أن فوز دخلت القفص الذهبي مع الملياردير الخليجي المدعو “عبد اللطيف الصراف”، ومن يوم الزفاف أصبحت حديث الجمهور بسبب سعر شبكة الزواج والتي وصلت لـ 2.5 مليون ريال سعودي من دون إحتساب سعر ذبلة الزواج والساعة النادرة التي تلقتها من زوجها.

Advertisements

وكانت فوز أثارت الجدل منذ أيام أيضًا من خلال ارتدائها لفستان يكشف الجزء الأعلى من جسدها، ولا يغطي صدرها سوى الريش .

قد يهمك أيضا:

روان بن حسين ترد على التصريحات المثيرة لفوز الفهد بشأن تقليد المكياج

الجمهور يقارن بين شكل سوسن بدر ونبيلة عبيد.. والأولى تعلق: مش مهتمة (تفاصيل)