الشاب خالد يُعلن أنّه يحلم بـ"توحُّد الدول المغاربية" لمنح الجميع القوّة

أكّد نجم الراي الجزائري، الشاب خالد، أن حلمه أن تتوحّد الدول المغاربية في تكتل شبيه بالاتحاد الأوربي، معتبرا أن هذا الأمر من شأنه منحها القوة.

وكشف الشاب خالد، في حوار له أجراه مع إذاعة “موزاييك” التونسية، أن حلمه “وحدة الدول المغاربية، وإنتاج عمل فني ضخم، يجمع التونسي والمغربي والجزائري، مضيفا: “نحن قادرون على أن نصبح مثل أوربا”.

وقال الشاب خالد، الحاصل على الجنسية المغربية: “عندنا دول رائعة، نحتاج فقط إلى إلغاء الحدود، وسنظهر للعالم أننا متحدون”.

وأصدر خالد برفقة النجم المغربي، فرانش مونتانا، والرابور، ذي الأصول المغربية، فريد بانغ، وهي إعادة تقديم لأغنية “عبد القادر يا بوعلام”

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