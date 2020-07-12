شقيق ياسمين عبدالعزيز يكشف حقيقة عدم مقاضاته للمسيئين له رغم اعتذاره

يبدو أن قضية السبْ والقذف المنظورة حاليًا بين الإعلامية المصرية ريهام سعيد ومواطنها الفنان الشاب وائل عبدالعزيز شقيق ياسمين عبدالعزيز، كانت السبب الرئيس أمام تراجعه بشأن استمراره في مقاضاة المسيئين له رغم اعتذاره لهم، بعد رفع قضايا ضدهم وإيداع شكوى في نقابة المهن التمثيلية أيضًا للاحتفاظ بحقوقه القانونية ضد تدخلهم في الحياة الخاصة مع شقيقته.

وما يعزز أن قضية ريهام سعيد السبب وراء تراجع وائل عبدالعزيز عن مقاضاة المسيئين له الذي قال عنه إنه توضيح بأنه لازال مستمرًا في اتخاذ الإجراءات القانونية، مشددًا على أنه لم يعتذر إلا لمن بدأ بالاعتذار له حيث كان هناك بعض المناوشات مع أصدقاء مقربين وفنانين وصفهم بالزملاء وحدثت بينهم لحظة من العصبية.

ودوّن وائل عبدالعزيز منشورًا له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" جاء فيه: "أنا لم ولن أعتذر لشخص غلط فيا ولم يبدأ بالاعتذار.. اعتذاري لم يكن إلا لأصدقاء مقربين وزملاء اتصلوا بيا في وقت مكانش تمام ورديت بشكل عصبي عليهم".

وأضاف شقيق ياسمين عبدالعزيز قائلًا: "أما خطواتي القانونية أنا ماشي فيها مع محامي العائلة والأستاذ رئيس النقابة أشرف زكي مع من تداولوا اسمي عبر صفحاتهم من الزملاء ولم أر منهم حتى الآن أي اعتذار على ما بدر".

وكان قد اعتذر وائل عبدالعزيز، للفنانين الذين هاجمهم في الفترة الأخيرة بسبب زيجة شقيقته ياسمين من الفنان أحمد العوضي، مبينًا أنهم أصدقاؤه في المهنة وأن ما صدر منه تجاههم كان شيئًا غريبًا عليه.

وقال وائل عبدالعزيز إنه عاش فترة بها الكثير من المشاكل خلال الفترة الماضية، طالبًا العُذر من زملائه خاصة وأن المشاكل التي مرّ بها جعلت منه شخصًا عصبيًا، ما يعد تراجعًا منه عن مقاضاة فنانين كانوا قد بادلوه الهجوم خلال الفترة الماضية بسبب هجومه على شقيقته ياسمين.

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وكتب وائل عبدالعزيز عبر "فيسبوك" قائلًا: "عايز اعتذر لصحابي في المهنة إذا صدر مني شيء مَش تمام أو غريب وجديد عليا ليهم".

وأضاف شقيق ياسمين عبدالعزيز: "أعذوروني محدش عارف كم المشاكل اللي أنا فيها بقالي سنتين.. وللأسف خليت الواحد عصبي جدًا"، مختتمًا: "آسف مرة تانية وكلها شوية وتروق وتحلى وترجع أحلى من الأول".

وكانت ريهام سعيد قد قدمت عن طريق وكيلها القانوني شعبان سعيد، بلاغًا رسميًا ضد وائل عبدالعزيز، تتهمه فيه بالسب والقذف والتهديد، بينما استمعت النيابة لأقوالها في الأول من يوليو الجاري واستدعت وائل عبدالعزيز للتحقيق معه فيما نُسب إليه من اتهامات

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