سمية الخشاب تؤكّد أنها تتعرّض للتحرش فى سيارتها ومواقع التواصل الاجتماعي

قالت الفنانة سمية الخشاب، إن موضوع التحرش زاد عن حده، ويجب أن نأخذ خطوة إيجابية، موضحة أن هناك شبابا صغار السن لا يعرفون ما يفعلون ويجب توعيتهم، كما يجب أن يكون هناك مراكز تأهيل لتعريف الشباب بالقيم الأخلاقية، متمنية من نجوم الفنانين طرح أعمال فنية هامة تبرز قيم المجتمع.

وأكملت الخشاب، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية"، تقديم الإعلامي عمرو أديب، يجب أن نستعين بمدربي التنمية البشرية، ومن يعملون في مجال التوعية لتعريف الفتيات بحقوقهم وواجباتهم، قائلة: "أنا أتعرضت للتحرش وأنا في سيارتي وعلى السوشيال ميديا ولا أجيب على أحد، وفي إحدى المرات شاهدت شخصاً يعاكس فتاة وهي ترتدي ملابس محتشمة للغاية".

ووجهت الفنانة سمية الخشاب، رسالة إلى الفتيات اللواتي يتعرضهن للتحرش أو الاغتصاب، مؤكدة دعمها الشديد لكل فتاة تعرضت إلى التحرش، مشيرة إلى أن التحرش جريمة ليس لها أي مبرر.

ونشرت الفنانة سمية الخشاب عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" مقطع فيديو حول التحرش، قائلة: "لكل بنت تعرضت للتحرش أو الاغتصاب، إحنا معاكي والمجتمع معاكي التحرش والاغتصاب جرائم ليس لها اي مبرر".

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وأضافت: "أرجوكي متسيبيش حقك. أنتي أنثي يعني الحياة يعني عصب كل حاجة ماتكونيش سلبية وتتنازلي عن حقك وتدي حق للمتحرش أو المغتصب أنه يعمل كده فغيرك! لأ يعني لأ! واوعوا تخافوا من الابتزاز، انتوا أقوي من أي حاجة. ولأ يعني لأ ليكم كل الدعم حبايبي وكلكم أبطال".

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