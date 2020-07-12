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روبي حديث السوشيال ميديا بعد إطلالتها الأخيرة فى الساحل الشمالى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نادراً ما تصنع بعض الأحداث تريند يحتل منصات السوشيال ميديا ويتحدث عنه الكثيرون لساعات طويلة، حتى ظهور تريند آخر، وهو عكس ما يحدث مع ظهور النجمة روبي التي دائماً ما تسيطر على منصات السوشيال ميديا لأيام طويلة وبأقل مجهود، فبعد أن نشرت النجمة روبي، صورتها على ضفاف إحدى الشواطئ في الساحل الشمالي عبر حسابها الشخصي وهي ترتدي مايوه "بكيني" فوقه ثوب شفاف، تحولت دفة السوشيال ميديا بالكامل للحديث عن روبي التي دائماً ما تخطف الأنظار اليها.

روبى على الشاطئ
روبى على الشاطئ

ولم تكن تلك هي المرة الأولي التي تتربع فيها روبي على تريند السوشيال ميديا، فظهرت منذ عدة اسابيع بنيولوك جديد لها وهي ترتدي ملابس باللون الأسود وتظهر وكأنها ضمن فريق جيمس بوند في إحدى أفلامه، لتسيطر على محركات السوشيال ميديا لفترة طويلة، بالإضافة إلى ظهورها في عيد الحب الماضي، بعد تغييرها للون شعرها وتحوله للون الأحمر.

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كما ان للنجمة روبي ظهور مميز لا ينسي، في حفل الـ After Party، لمهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 41، التي أقيمت في دار الأوبر المصرية، واستطاعت لأسابيع طويلة ان تحتل التريند برقصاتها على مسرح الحفل وترديد أغنيتها الشهيرة "ليه بيداري كدا".

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وعلى جانب آخر، أكد المخرج محمد ياسين لـ"الخليج 365"، أنه ‏حتى الآن لم يتعاقد على مشروع مسلسل "بدر البدور" المرشحة ‏لبطولته الفنانة روبي، وتكتبه السيناريست مريم نعوم، لافتًا إلى ‏أن المشروع ما زال قائمًا، وفى مرحلة المفاوضات حتى الآن، ‏ولم يتم التوقيع معه بشكل رسمي حتى هذه اللحظة، حيث إن ‏المسلسل ينتمى لنوعية الـ45 حلقة.‎

ومن ناحية أخرى تصور روبى مشاهدها فى فيلم "كيرة والجن" ‏مع النجمين كريم عبد العزيز وأحمد عز، من تأليف أحمد مراد، ‏وإخراج مروان حامد، كما تستعد لتصوير فيلم "السقوط فى حلم ‏سوسن" مع النجم أحمد فهمى، وأكرم حسنى، وعمرو عبد ‏الجليل، وخالد أنور، بيومى فؤاد، محمد ثروت، وأخرون، تأليف ‏أيمن وتار، وإخراج أحمد الجندى.‎

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