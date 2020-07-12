شكرا لقرائتكم خبر عن دانا باولا نجمة مسلسل Elite تغادر العزل المنزلى.. "صورة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت النجمة العالمية Danna Paola، نجمة المسلسل الإسباني Elite، متابعيها وجمهورها، بصورة جديدة لها وسط الطبيعة الخلابة، والتي يظهر عليها اتباعها للإجراءات الاحترازية بارتداء الكمامة الطبية لعدم الإصابة بفيروس كورونا، وظهرت النجمة صاحبة الـ 22 عاماً، في الصورة التي نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع الصور انستجرام، وهي تجلس على غصن شجرة ضخمة وترتدي كمامة طبية باللون الأزرق.

وعلى جانب آخر، أعلنت شبكة نيتفلكس عن تجديد مسلسل الدراما الشبابى الأسبانى Elite ، من خلال فيديو لأبطال العمل، وهم يعلنون الأمر، وصرح بعض من أبطال العمل فى الفيديو أنهم استلموا سكريبت الموسم الجديد، واكدوا أنه على المشاهدين الاستعداد لأن الموسم الجديد سكون غير متوقع، ويتمنون لو يمكنهم رؤية وجوه المتابعين أثناء مشاهدة العمل الجديد، كما أكد أبطال العمل أنهم متحمسين لرؤية "عمر" بـ زى المدرسة، بعد أن تم قبوله مع نهاية أحدث الموسم الثالث.