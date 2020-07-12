شكرا لقرائتكم خبر عن هيدى كرم ووالدتها x 4 بوستات على انستجرام تعكس علاقتهما القوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علاقة خاصة تجمع بين الفنانة هيدي كرم ووالدتها مثلما يظهر من خلال الحساب الرسمي لها عبر موقع انستجرام، التي تشارك متابعيها من وقت لآخر بصور وفيديوهات تعكس علاقتها مع والدتها، آخرها نشرها صورة لهما معاً.

هيدي كرم سبق وحرصت على نشر يومياتها مع والدتها بهاشتاج حمل نفس الاسم، نشرت خلاله مجموعة من الفيديوهات الطريفة لهما معاً، أبرزها حينما كانا في الشارع وتقوم والدتها بهش الذباب بطريقة طريفة عبر إمساك جذع نخلة أشبه المقشة.

كما سبق ونشرت صورة لهما معاً حينما كان يرتديا نفس الطاقم، كل ذلك عكس كم العلاقة المتبادلة بين الثنائي من محبة تظهر في صورة صداقة بين الاثنين.

Advertisements



هيدي كرم مع والدتها

أيضاً نشرت مؤخرا فيديو عبر حسابها الرسمى بموقع "إنستجرام"، تصور فيه والدتها وهى تقوم بتركيب أرجل منضدة صغيرة، لتفاجئها بالتصوير، وداعبتها قائلة: "بتعملى إيه يا ماما" لتطالبها والدتها بإنهاء الفيديو إلا أن هيدى أقنعتها بأن الفيديو جميل ودمها خفيف.

وقالت والدة هيدى كرم فى الفيديو: "على فكرة أنتى مستعبدانى واشهدوا يا ناس على ظلم الناس وبطلى تصورينى"، لترد عليها هيدى "والله طالعة حلوة وهتتبسطى لما تشوفي الفيديو بس اعملى بلقمتك أنا مش عزماكى على فندق تلات أيام"، ونشرت هيدى الفيديو على حسابها وعلقت قائلة: "يوميات هيدى وأم هيدى.. جننت الست معايا يا حرااام".