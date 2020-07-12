شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد زاهر فى كواليس تصوير فيلم زنزانة 7 مع نضال الشافعى "صور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الفنان أحمد زاهر، على مشاركة جمهوره ومتابعيه، بمجموعة صور من وراء كواليس تصوير فيلمه الجديد "زنزانة 7"، تزامناً مع انتهاء التصوير المقرر له اليوم.

وظهر زاهر في الصور التي نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام، بصحبة الفنان نضال الشافعي، والمرجح ان تجمعهما مشاهد كثيرة سوياً في أحداث المسلسل.

وسرعان ما حصد زاهر، على الكثير من التهنئات بمناسبة انتهاء التصوير للفيلم، والمقرر عرضه في دور العرض السينمائي في عيد الأضحى المقبل.

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ويجسد نضال الشافعى أحد ابطال العمل ضمن العمل شخصية منصور ‏الذى يدخل السجن على هامش إحدى القضايا ويجسد أحمد زاهر شخصية ‏حربى، وهو شاب عادى يتعرض لأزمة يدخل على إثرها السجن ومع مرور ‏الأحداث، يلتقى المسجونان منصور وحربى داخل "زنزانة 7"، خاصة أنهما ‏مجرمان، ويشهد الفيلم أحداث صراع بينهما على مدار النصف ساعة ‏الأولى.‏

الفيلم كان يحمل اسم "المحترف" قبل تغييره، وهو من تأليف حسام موسى، ‏إخراج إبرام نشأت، وتدور أحداثه فى إطار من الأكشن والإثارة، ويشارك ‏فى الفيلم عدد من الوجوه الجديدة وهم أيمن كشك، أشرف عبدالعزيز، ‏ومنى منير.‏

جدير بالذكر أن فيلم "زنزانة 7" يضم نخبة من النجوم وهم أحمد زاهر، ‏نضال الشافعى، أحمد التهامى، مدحت تيخا، عبير صبرى، مايا نصرى، ‏إيهاب فهمى، منه فضالى، مصطفى هريدى، أيمن كشك، أشرف عبد ‏العزيز، إيمى إسلام وآخرين، سيناريو وحوار حسام موسى وإخراج إبرام ‏نشأت .‏